Температура буде комфортною: прогноз погоди на 30 жовтня

У другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру

В Україні у середу, 30 жовтня, очікується тепла погода. Проте в деяких регіонах можуть пройти невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у більшості регіонів буде хмарно з проясненнями. У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, – невеликі дощі. На іншій території країни буде сухо.

Вітер швидкістю 5-10 м/с. Вдень температура +10...+15 °С.

«Температура повітря ще буде комфортною, протягом дня 30 жовтня очікується +12...+17 градусів, на північному сході +9...+12 градусів», – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

У другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада.

Нагадаємо, у Києві 30 жовтня синоптики прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду.