На Харківському масиві стан повітря відрізняється від інших районів міста

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 4 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 3.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 8.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 182.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 55.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 3.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 166 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 67.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 11 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 220.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 52.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 18.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 18.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 6.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 274.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 51.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 21.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.094 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 14.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 13.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 299.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 15.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11 мкг/м3;

оксид вуглецю – 242.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 19.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12.5 мкг/м3;

озон – 59.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 258.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 17.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 8.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.104 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, у столиці та області прогнозується похолодання та сильний вітер. Через такі погодні умови у понеділок на Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 7-12 м/с, часом пориви сягатимуть 15-20 м/с.