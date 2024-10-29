Чи будемо зі світлом? «Укренерго» озвучило найгірший сценарій на зиму

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації

В «Укренерго» готують кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови «Укренерго» Олексій Брехт, пише «Суспільне».

«Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі», – каже Брехт.

За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності і це – «значна втрата», «Укренерго» має план відновити ці потужності.

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

«За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин», – запевнив очільник «Укренерго».

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.