Кіберполіція попередила про загрозу вірусної атаки



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Виявлена уразливість має умовну назву BlueKeep

Фахівці кіберполіції України виявили уразливість операційних систем версій Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 і більш старих версій Windows, і попереджають, що якщо не виконати їх оновлення, хакери зможуть скористатися уразливими для віддаленого використання ураженого комп'ютера і викрадення конфіденційної інформації.

Про це повідомляє департамент кіберполіції.

«Фахівці зазначають, що схожа вразливість цих же операційних систем була використана під час здійснення атак WannaCry і NotPetya. Виявлена уразливість, яка має умовну назву BlueKeep, дозволяє зловмисникові не лише мати доступ до одного комп'ютера, але і отримати контроль над усіма іншими пристроями в мережі, які мають цю вразливість», - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що теоретично BlueKeep може використовуватися в кібератаці, аналогічній за своїми розмірами атаці WannaCry. Отже, на даний момент мільйони персональних комп'ютерів можуть бути атаковані.

«Microsoft вже випустила оновлення для операційних систем, які більше не підтримуються офіційно, включаючи Windows Vista, Windows XP і Windows Server 2003. Щоб не допустити чергової масової атаки, кіберполіція радить користувачам операційної системи Windows (старіших її версій) оновити систему до останньої версії для усунення вразливостей попередньої версії. Нехтування таких дій може привести до витоку особистої інформації, що міститься на персональному комп'ютері, а в бізнесі - до великих матеріальних втрат», - зазначили в кіберполіції.