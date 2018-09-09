Кіберполіція викрила хакера, який створював для продажу віруси



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Затриманому хакеру 19 років

Шкідливе програмне забезпечення викрадало паролі та логіни інтернет-банкінгу та акаунтів в соціальних мережах

Працівники кіберполіції у Сумській області викрили 19-річного мешканця міста Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у створенні та розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«Зловмисник створив шкідливе програмне забезпечення, яке потрапляючи в комп’ютер постраждалого, викрадало паролі та логіни інтернет-банкінгу та акаунтів в соціальних мережах. Крім того, розроблена хакером програма надавала доступ до веб-камери ураженого комп’ютера, у результаті чого зловмисники могли стежити за власником техніки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час попереднього огляду комп’ютерної техніки за місцем проживання зловмисника спеціалісти з кіберполіції знайшли підтвердження того, що молодик самостійно розробляв ШПЗ з метою збуту іншим особам. Оплату отримував на електронний гаманець російської платіжної системи, після чого переводив на особистий рахунок одного із українських банків.

Окрім того, поліцейські виявили підроблені посвідчення працівника МВС та дитини-сироти, а також перероблений пістолет без будь-яких дозвільних документів. За словами власника зброю він переробив самостійно.

Триває досудове розслідування у межах розпочатого кримінального провадження за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.

Нагадаємо, цього тижня кіберполіція знайшла шахраїв, які продавали фейкові квитки на Imagine Dragons.