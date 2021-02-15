Кіберполіція викрила онлайн-продавців допінгу для спортсменів

Чоловіки продавали сильнодійні ліки з метандієноном та нандролоном, які використовують як допінг у бодибілдингу та різних видах спорту

Правоохоронці викрили двох людей, які в інтернеті продавали лікарські засоби, що містять заборонені в Україні речовини. Під час обшуків у них вилучили препаратів на 1,5 млн грн. Про це повідомляють правоохоронці.

Слідчі встановили, що чоловіки 32 та 34 років зі Львова створили та керували двома вебсайтами, де продавали сильнодійні ліки з метандієноном та нандролоном. Ці речовини використовують як допінг у бодибілдингу та різних видах спорту. Метандієнон заборонений до використання Управлінням із продовольства і медикаментів США, а за концентрацією нандролона в організмі слідкує Міжнародний олімпійський комітет.

Товар покупцям відправляли поштою, а прибуток отримували на банківські рахунки, які відкрили на підставних осіб, кажуть у поліції.

Під час обшуків вдома у фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи та сильнодійні лікарські засоби вартістю 1,5 мільйона гривень. Усе вилучене направили на експертизу.

Наразі поліція встановлює канали постачання препаратів до фігурантів.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодійних речовин або отруйних чи сильнодійних лікарських засобів. У разі доведення вини чоловікам може загрожувати до 10 років позбавлення волі.