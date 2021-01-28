Ексочільник IBU отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання

Бессеберг зізнався поліції, що скористався послугами повії один раз в період з 2010 по 2014 рік у Москві

Остаточне рішення про санкції щодо Бессеберга залишається за Biathlon Integrity Unit

Комісія Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) визнала колишнього главу організації Андерса Бессеберга винним у приховуванні допінг-проб російських спортсменів.

Зокрема повідомляється, що Бессеберг отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання. Сам Бессеберг завжди заперечував, що він отримував гроші за маніпуляції і приховування російських тестів на допінг.

Варто зазначити, що Бессеберг в ході допиту прокоментував звинувачення у використанні послуг повій, оплачених російською стороною.

«Бессеберг зізнався поліції, що скористався послугами повії один раз в період з 2010 по 2014 рік у Москві. Він сказав, що не знає, хто оплатив її послуги. Він вважає, що її надіслав хтось із оргкомітету.

Бессеберг підтвердив поліції, що у нього виникли дружні стосунки з жінкою, що включали сексуальний контакт. Вони зустрілися в березні 2016 року у етапі Кубка світу в Ханти-Мансійську. За його словами, жінка розповіла, що є колишньою танцівницею з нічного клубу і великою прихильницею біатлону», – йдеться в звіті комісії IBU.

Колишній глава IBU також визнав, що ще один статевий акт у нього стався з жінкою на етапі Кубка світу в Тюмені в 2018 році. За словами Андерса, він їй не платив і англійською вона не говорила.

Остаточне рішення про санкції щодо Бессеберга залишається за незалежним органом по контролю за дотриманням правил в галузі управління, прозорості та боротьби з допінгом в біатлоні Biathlon Integrity Unit.