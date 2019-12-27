У Харкові суд виправдав доцента, якого звинувачували у поширенні порнографії: виявилося, він писав дисертацію



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Колишня дружина фігуранта, вчений секретар Харківської державної академії культури та інші свідки підтвердили, що вчений займався дослідженням сексуальних культур

Київський районний суд Харкова виправдав співробітника вузу, якого звинувачували в поширенні порнографії. Відповідний документ був опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, в 2015 році доцент Харківської державної академії культури (ХДАК) виклав на своєму комп'ютері файли, доступні для інших користувачів. Серед них були відеозаписи 2010-Real Female Orgasms 12, Sguirting Asian pussi - Free Porn Videos - YouPorn, The Peak of Orgasms та інші на аналогічну тематику.

Згідно з висновками мистецтвознавчої експертизи, всі вони відносились до порнографії.

У ході розгляду чоловік відмовився від дачі показань, але заявив, що працював над докторською дисертацією «Феномен родючості в українській родинній обрядовості».

Колишня дружина фігуранта, вчений секретар ХДАК та інші свідки підтвердили, що вчений займався дослідженням сексуальних культур.

Суд визнав доцента невинуватим у поширенні порнографії.

На даний момент рішення ще не вступило в силу і може бути оскаржене в апеляції.