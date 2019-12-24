У Харкові чоловік взяв у заручниці жінку: поранений полісмен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік завив, що хоче негайно побачити свого знайомого, якого може обміняти на захоплену жінку

У Харкові озброєний чоловік напав на жінку і взяв її у заручниці. Надзвичайна подія сталася сьогодні, близько 9:30 в Немишлянському районі міста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції.

За даними правоохоронців, вранці мешканка мікрорайону поверталася з дитячого садка, куди відвела свою дитину. Неподалік від яру на неї напав невідомий чоловік. Він приставив до її горла ніж і повідомив, що вона тепер його заручниця. Цю ситуацію побачили випадкові перехожі і зателефонували до поліції.

В ході спілкування з чоловіком поліціянти дізналися, що він хоче негайно побачити свого знайомого, якого може обміняти на захоплену жінку. Начальник карного розшуку районного відділу поліції запропонував себе для обміну на заручницю. Зловмисник погодився і відпустив її.

«Полісмен, опинившись поруч із озброєним зловмисником, став продумувати план його затримання. Для цього оперативник зволікав час, щоб заспокоїти роздратованого громадянина, викликати у нього довіру. Між чоловіками зав'язалася бесіда, поліцейський запропонував злодієві закурити. Коли той відволікся на запалювання сигарети, співробітник карного розшуку кинувся на злодія, але той встиг вдарити його ножем», – розповіли в поліції.

Поліціяен у важкому стані доправлений до лікарні, зараз його оперують медики. Зловмисник затриманий і надає свідчення слідчим. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Жінка-заручниця не постраждала.