Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, - МОЗ



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Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня Фото: pixabay.com

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 136, на Закарпатті – 48 та у Києві – 53

Станом на ранок 15 червня Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину і не можуть перейти на наступний етап зняття обмежень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Показникам інцидентності не відповідають Київ (15,74 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (17,68), Волинська (34,81), Житомирська (15,45), Закарпатська (23,45), Івано-Франківська (13,45), Львівська (30,71), Рівненська (25,85), Тернопільська (16,66), Чернівецька (28,96) і Чернігівська (12,62) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як щонайменше 12) і показником заповнювання ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (не більше як 50%).

Найбільший показник заповнюваності ліжок в лікарнях в Чернівецькій області (46,09%) і Закарпатській (39,76%) областях і в Києві (36,12%).

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 87,41.

Як повідомлялось, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу послаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливе при стрімкому зростанні захворюваності на коронавірус у 10 і більше областях.

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Станом на ранок 15 квітня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.