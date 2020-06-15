Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 15 червня (відео)
Столичний голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги
У дитячих садочках виявили хворих на коронавірус співробітників
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Зокрема, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- у скількох протестованих виявляють коронавірус;
- в яких садках столиці виявили хворих на коронавірус співробітників;
- чи можна відпочивати на столичних пляжах;
- скільки власників нічних клубів було оштрафовано за останні вихідні;
- скільки тепломереж планують замінити цього року.
Як повідомлялося, станом на ранок 15 червня, у Києві підтверджено 3957 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи.
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Коронавірус в Україні
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Всього31810
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Хворіють16656
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Одужали14253
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Померли901
Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.
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