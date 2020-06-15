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    Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 15 червня (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги - Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 15 червня (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

    У дитячих садочках виявили хворих на коронавірус співробітників

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Зокрема, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • у скількох протестованих виявляють коронавірус;
    • в яких садках столиці виявили хворих на коронавірус співробітників;
    • чи можна відпочивати на столичних пляжах;
    • скільки власників нічних клубів було оштрафовано за останні вихідні;
    • скільки тепломереж планують замінити цього року.

    Як повідомлялося, станом на ранок 15 червня, у Києві підтверджено 3957 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи.

    У

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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