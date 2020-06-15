Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 15 червня (відео)



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Столичний голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

У дитячих садочках виявили хворих на коронавірус співробітників

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Зокрема, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

у скількох протестованих виявляють коронавірус;

в яких садках столиці виявили хворих на коронавірус співробітників;

чи можна відпочивати на столичних пляжах;

скільки власників нічних клубів було оштрафовано за останні вихідні;

скільки тепломереж планують замінити цього року.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 червня, у Києві підтверджено 3957 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи.

У

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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