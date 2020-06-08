Степанов повідомив, коли дозволять роботу базам відпочинку



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«Якщо є можливість переходу на наступний етап, то в такому випадку бази починають працювати» – міністр

«Відкриття конкретної бази відпочинку буде відбуватись при досягненні відповідних показників у регіоні» – Степанов

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що роботу баз відпочинку можуть відновити з 10 червня, якщо будуть дотримані епідемічні вимоги. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Згідно з нашим планом виходу з карантину – наступний етап починається з 10 червня. Цей етап передбачає, в тому числі, початок функціонування баз відпочинку. Всі ці бази відпочинку можуть функціонувати з дотриманням правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров’я. Вони всі вже є розроблені, всі вже є на сайті Міністерства охорони здоров’я. Всі можуть з ними ознайомитись», – сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що відкриття конкретної бази відпочинку буде відбуватись при досягненні відповідних показників у регіоні.

«Якщо є можливість переходу на наступний етап, тобто, етап, в якому передбачено відкриття баз відпочинку, то в такому випадку вони починають працювати», – додав Максим Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 43). Також 59 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 54) і 41 – на Львівщині (вчора 68), 25 – на Рівненщині (вчора 32).

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

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Як повідомлялося, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).