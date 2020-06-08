Садовий просить уряд послабити карантин у Львові



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«На вихідних мали спільну нараду з Прем’єр-міністром. Разом з Максимом Козицьким переконували главу Уряду дати дозвіл обласної комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних установ» - Садовий

Згідно з даними МОЗ Львівська область не готова до ослаблення карантину

Міський голова Львова Андрій Садовий просив Кабінет міністрів дозволити послабити карантин у місті, наперекір рекомендаціям Міністерства охорони здоров’я.

Про це Садовий написав у Facebook.

«На вихідних мали спільну нараду з Прем’єр-міністром. Разом з Максимом Козицьким переконували главу Уряду дати дозвіл обласної комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних установ. Також необхідно відновити роботу всіх обласних маршрутів в режимі спецперевезень.

Майже 150 тисяч людей щодня приїжджають до Львова з навколишніх міст і сіл. Вже третій місяць вони змушені шукати альтернативні (часто незаконні та небезпечні) способи, щоб потрапити в місто.

Також я вважаю, що ми можемо відновити роботу фітнес-центрів. Це атрибут здорового способу життя. Ми вже напрацювали протоколи для їх роботи в умовах карантину. Люди мають право на фізичну активність і здоров’я», – заявив мер Львова.

Згідно з даними МОЗ станом на 7 червня, Львівська область не готова до ослаблення карантину через велике число нових заражень коронавірусом за останні 7 днів.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 43). Також 59 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 54) і 41 – на Львівщині (вчора 68), 25 – на Рівненщині (вчора 32).

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

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Як повідомлялося, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).