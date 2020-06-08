  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сьогодні частково відновить роботу міська електричка: графік

    • Розсилка
    У Києві сьогодні частково відновить роботу міська електричка - У Києві сьогодні частково відновить роботу міська електричка: графік
    У Києві сьогодні частково відновить роботу міська електричка

    Потяги курсуватимуть у години «пік», а також по суботах і неділях»

    Рух міської електрички у Києві частково відновиться з 8 червня.

    Про це повідомили у Київпастранс.

    «З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках «Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна» та у зворотному: «Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина», – йдеться у повідомленні.

    Потяги курсуватимуть у години «пік», а також по суботах і неділях».

    whatsapp_image_2020-06-07_at_20.

    ____28980_650x410_1_650x410_1_650x410__1__650x410_1_650x410_1_650x410_1_650x410_1_650x410_1_650x410_1_650x410_1_650x410_1_650x410_2_650x410

    Зазначається, що про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково.

    Нагадаємо, 26 травня, Кличко повідомив, що міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні. Київпастранс замовив Укрзалізниці ремонт столичної міської електрички.

    1 червня Київпастранс заявив, що міська електричка відновить свою роботу орієнтовно 7 червня, оскільки моторвагонне депо «Фастів-1» на час карантину призупиняло роботу і працівники підприємства не встигли виконати ремонт електропоїздів.

    Київ громадський транспорт Троєщина карантин Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ