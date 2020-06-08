У Києві сьогодні частково відновить роботу міська електричка: графік



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У Києві сьогодні частково відновить роботу міська електричка

Потяги курсуватимуть у години «пік», а також по суботах і неділях»

Рух міської електрички у Києві частково відновиться з 8 червня.

Про це повідомили у Київпастранс.

«З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках «Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна» та у зворотному: «Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина», – йдеться у повідомленні.

Потяги курсуватимуть у години «пік», а також по суботах і неділях».

Зазначається, що про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 26 травня, Кличко повідомив, що міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні. Київпастранс замовив Укрзалізниці ремонт столичної міської електрички.

1 червня Київпастранс заявив, що міська електричка відновить свою роботу орієнтовно 7 червня, оскільки моторвагонне депо «Фастів-1» на час карантину призупиняло роботу і працівники підприємства не встигли виконати ремонт електропоїздів.