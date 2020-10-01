Поліція відкрила сім кримінальних справ через пожежі на Луганщині



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Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах

Одна з версій щодо причини масових пожеж -- обстріли російських бойовиків

За фактами пожеж у Луганській області, унаслідок яких загинули чотири людини і 12 постраждали, правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень, повідомляє Національна поліція України.

«30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах», - йдеться у повідомленні.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено сім кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що на цей момент локалізовано та ліквідовано пожежі на території Попаснянського та Старобільського районів.

Унаслідок пожеж загинули чотири людини - 70-річний машиніст Сєвєродонецького міськводоканалу, 46-річний лісник, 79-річна жителька с. Воронове і 84-річна мешканка Новоайдарського району. Також до Сєвєродонецької лікарні госпіталізували 10 постраждалих із с. Сиротине, Воронове та м. Лисичанськ.

«Евакуйовані жителі населених пунктів Воронове, Сиротине та Метьолкіне, які не мають житла, до двох евакуаційних пунктів, розташованих у середній загальноосвітній школі №8 та №17 м. Сєвєродонецька», - додали в поліції.

У Сєвєродонецьку співробітники патрульної поліції також перекрили рух на перехресті Б. Ліщини - вул. Пивоварова, кільцеву дорогу поблизу населеного пункту Метьолкіне.

Також у Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що збройні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.

1 жовтня у Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж.

30 вересня стало відомо, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало відомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.