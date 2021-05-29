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    Київ відповідає «зеленій» карантинній зоні, але залишається в «жовтій»

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    Столиця повернулася до норми з конфіцієнту виявлення заражень - Київ відповідає «зеленій» карантинній зоні, але залишається в «жовтій»
    Столиця повернулася до норми з конфіцієнту виявлення заражень
    Фото: dw.com

    Станом на суботу в жодному регіоні України не перевищені епідемічні показники

    Всі регіони країни станом на суботу, 29 травня, перебувають у «жовтій» зоні карантину. При цьому за даними Міністерства охорони здоров'я сім регіонів також частково відповідають показникам «зеленої» зони.

    Також станом на сьогодні в Україні немає жодного регіону з перевищеними показниками по Covid-19.

    При цьому Київ відповідає «зеленій» зоні відразу за обома показниками – відсотку від епідпорогу (37,4%) і коефіцієнту виявлення випадків інфікування (4,8%). Також частково відповідають «зеленій» зоні за коефіцієнтом виявлення випадків Вінницька (3,4%), Закарпатська (4,7%), Кіровоградська (4,7%), Луганська (4,2%) та Одеська (3,7%) області, а за відсотком від епідпорогу Київ (37,4%), Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) та Хмельницька (49,2%) області.

    «Зелений» рівень дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.

    Нагадаємо, що 25 травня останньою покинула «помаранчеву» карантинну зону Донецька область.

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    Теги: Київ Донеччина Одещина Київщина грип карантин коронавірус
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    Київ відповідає «зеленій» карантинній зоні, але залишається в «жовтій»