Київ відповідає «зеленій» карантинній зоні, але залишається в «жовтій»

Станом на суботу в жодному регіоні України не перевищені епідемічні показники

Всі регіони країни станом на суботу, 29 травня, перебувають у «жовтій» зоні карантину. При цьому за даними Міністерства охорони здоров'я сім регіонів також частково відповідають показникам «зеленої» зони.

Також станом на сьогодні в Україні немає жодного регіону з перевищеними показниками по Covid-19.

При цьому Київ відповідає «зеленій» зоні відразу за обома показниками – відсотку від епідпорогу (37,4%) і коефіцієнту виявлення випадків інфікування (4,8%). Також частково відповідають «зеленій» зоні за коефіцієнтом виявлення випадків Вінницька (3,4%), Закарпатська (4,7%), Кіровоградська (4,7%), Луганська (4,2%) та Одеська (3,7%) області, а за відсотком від епідпорогу Київ (37,4%), Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) та Хмельницька (49,2%) області.

«Зелений» рівень дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.

Нагадаємо, що 25 травня останньою покинула «помаранчеву» карантинну зону Донецька область.