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    Карантин в Україні: остання область залишила «помаранчеву» зону

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    В Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу - Карантин в Україні: остання область залишила «помаранчеву» зону
    В Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу
    Фото з відкритих джерел

    У п'яти регіонах показники частково відповідають «зеленій» зоні карантину

    Донецьку область вивели з «помаранчевої» в «жовту» зону карантину. Тепер вся Україна знаходиться в «жовтій» зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Так, в Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу, який тепер становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

    Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по Covid-19. При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають «зеленій» зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менше 50%, а у Вінницькій області – коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше 5%.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2608 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Запорізькій областях

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    Теги: лікар Донеччина Україна вірус коронавірус
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    Карантин в Україні: остання область залишила «помаранчеву» зону