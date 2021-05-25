Карантин в Україні: остання область залишила «помаранчеву» зону

В Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу

У п'яти регіонах показники частково відповідають «зеленій» зоні карантину

Донецьку область вивели з «помаранчевої» в «жовту» зону карантину. Тепер вся Україна знаходиться в «жовтій» зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу, який тепер становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по Covid-19. При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають «зеленій» зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менше 50%, а у Вінницькій області – коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше 5%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2608 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Запорізькій областях