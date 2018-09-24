Київ запланував витратити 146 млн грн на закупівлю міських автобусів



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Столиця поповнить автопарк 25 транспортними одиницями

КП «Київпастранс» 21 вересня оголосив тендер на закупівлю міських автобусів довжиною не менше 11,9 метрів очікуваною вартістю 146,25 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник планує придбати 25 автобусів, 2018 року випуску, які мають бути розраховані на перевезення 100 пасажирів. Тип двигуна – дизельний із Євро-5.

Автобуси будуть оснащені кондиціонерами; обладнені електронними інформаційними системами, а також системою відеонагляду.

Також у салоні встановлять автоматизовану систему оплати проїзду, куди входитимуть валідатори та система бортового комп’ютера. Крім цього, автобуси матимуть автоматичну протипожежну систему та систему опалення.

Окремо КП «Київпастранс» прописав у технічних вимогах, що витратні матеріали (оливи, мастила, технологічні рідини) не мають бути російського походження, а повинні бути доступні на ринку України.

Гарантійний термін експлуатації автобусів має становити 24 місяці.

Початок аукціону відбудеться 27 листопада.

Нагадаємо, що у квітні 2018 року Київська міськрада погодила залучення комунальним підприємством «Київпастранс» у Європейського інвестиційного банку кредиту на 50 млн євро. Позику витратять на закупівлю автобусів, трамваїв і вагонів фунікулера.

У рішенні сесії зазначено всі умови: процентна ставка не вище 2,5%-річних і термін залучення коштів від 5 до 22 років з часу останнього отримання траншу.

Як відомо, у 2017 році компанія «Мазтранссервіс» виграла тендер на поставку 100 автобусів для КП «Київпастранс» за 528,78 млн грн. «Мазтранссервіс» запропонував поставити 70 коротких (від 11,9 м) автобусів за 323,8 млн грн і 30 подовжених (від 18,5 м) – за 204,9 млн грн.