Київщину накрив густий туман

Рятувальники попереджають про туман у Київській області

У понеділок, 22 січня, вранці очікується туман у Київській області. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посилання на Укргідрометцентр. «За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленніпрес-служби ДСНС. [READ_MORE] Раніше рятувальники