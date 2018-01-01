Київщину накрив густий туман
- Сьогодні, 09:12
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Рятувальники попереджають про туман у Київській області
У понеділок, 22 січня, вранці очікується туман у Київській області. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посилання на Укргідрометцентр.
«За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленніпрес-служби ДСНС.
Раніше рятувальники попередили про «суттєве ускладнення погодних умов» в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.
Станом на 7:00 22 січня залишаються знеструмленими 102 населених пункти на Одещині та 44 – на Черкащині.
Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.