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    Київщину накрив густий туман

    Рятувальники попереджають про туман у Київській області
    У понеділок, 22 січня, вранці очікується туман у Київській області. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посилання на Укргідрометцентр. «За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленніпрес-служби ДСНС. [READ_MORE] Раніше рятувальники
    • Сьогодні, 09:12
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    Рятувальники попереджають про туман у Київській області

    У понеділок, 22 січня, вранці очікується туман у Київській області. Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посилання на Укргідрометцентр.

    «За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленніпрес-служби ДСНС.

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    Раніше рятувальники попередили про «суттєве ускладнення погодних умов» в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

    Станом на 7:00 22 січня залишаються знеструмленими 102 населених пункти на Одещині та 44 – на Черкащині.

    Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.

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