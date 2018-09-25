Київський патріархат відреагував на заяву УПЦ МП щодо екзархів



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Речник УПЦ КП Євстратій Зоря

Московські священики раніше заявили, щоб екзархи Варфоломія покинули Україну

В Україні немає «канонічної території Московського патріархату».Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» заявив речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

«Тому «покидати» екзархам Константинополя нема чого!, - додав він, коментуючи заяву УПЦ МП, яку вони 25 вересня зробили під час свого синоду.

Так, синод Української православної церкви Московського патріархату вимагає, аби повірені Вселенського патріархату (екзархи) покинули «канонічну територію Української православної церкви», адже вони, на їхнє переконання, порушують міжконфесійний мир.

Кірвім того під час синоду московські священики почали вимагати, щоб за їхньою церквою залишили назву «Українська православна»

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.

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