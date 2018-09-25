Московська церква наполягає, щоб за нею залишили назву «Українська православна»



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На думку московських священиків, нові законодавчі ініціативи Ради «мають на меті юридичну ліквідацію УПЦ МП шляхом її рейдерського захоплення»

Синод УПЦ Московського патріархату вимагає, аби їм залишили назву «Українська православна церква. У своєму зверненні московські церковники закликали «всіх, хто працює над антицерковними законопроектами», які знаходяться на розгляді у Верховній Раді, відмовитися від них.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, таке рішення зафіксовано в журналі №18 Священного синоду московського патріархату, що відбувся сьогодні в Києво-Печерській лаврі.

Зокрема, УПЦ МП закликає «всіх учасників, які працюють над реалізацією законопроектів № 4128 (про зміну підпорядкованості релігійних громад), № 4511 (про особливий статус релігійних організацій), № 5309 (про зміну назви релігійних організацій), відмовитися від цих законодавчих намірів. При чому московські попи стверджують, що такі зміни «суперечать Конституції України та є антицерковними».

На думку московських священиків, ці законодавчі ініціативи «мають на меті юридичну ліквідацію УПЦ МП шляхом її рейдерського захоплення».

Раніше стало відомо, що Синод Української православної церкви Московського патріархату вимагає, аби повірені Вселенського патріархату (екзархи) покинули «канонічну територію Української православної церкви», адже вони, на їхнє переконання, порушують міжконфесійний мир.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.

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