Московські священики закликали екзархів Варфоломія покинути Україну



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УПЦ МП вимагає, аби повірені Вселенського патріархату покинули «канонічну територію УПЦ»

Синод Української православної церкви Московського патріархату вимагає, аби повірені Вселенського патріархату (екзархи) покинули «канонічну територію Української православної церкви», адже вони, на їхнє переконання, порушують міжконфесійний мир.

Про це йдеться у рішенні синоду УПЦ МП, прийнятому 25 вересня на засіданні Священного синоду, передає «Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ».

Призначення екзархів синод УПЦ МП назвав грубим втручанням у свої внутрішні справи та порушенням їхньої канонічної території.

«Екзархи Константинопольського Патріархату архієпископ Памфілійський Даниїл та єпископ Едмонтонський Іларіон мають покинути канонічну територію Української Православної Церкви», — йдеться у рішенні синоду.

Зазначають, що вважають діяльність екзархів антиканонічною та такою, що «порушує міжконфесійний мир».

Також єпископат вирішив призупинити співслужіння з ієрахрахми Константинопольського патріархату.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.

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