  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кількість біженців з України вже сягнула 3 мільйонів осіб – ООН

    Кількість біженців з України вже сягнула 3 мільйонів осіб – ООН
    фото з відкритих джерел

    Основним напрямком виїзду залишається Польща

    За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з країни з початку повномасштабної війни, досягла 3 млн осіб. Як повідомляє AFP, про це заявив речник організації Поль Дійон на щоденному брифінгу ООН 15 березня.

    З цих 3 млн, приблизно 1,4 млн осіб – діти, та близько 157 тисяч осіб – громадяни інших країн, які проживали в Україні.

    З-поміж сусідів України, основним напрямком виїзду залишається Польща – з 24 лютого кордон перетнули майже 1,8 осіб (ймовірно, цифра включає і тих, хто рушив транзитом далі у Європу).

    Нагадаємо, біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію». До слова, попередня кількість постраждалих в Україні від російських загарбників становить 18 млн осіб, з яких 6,7 млн є внутрішньо переміщеними особами.

    Також британський уряд запустив спеціальний сайт «Дім для України» для тих, хто хоче прийняти біженця. За перші п’ять годин на ньому зареєструвалося 43,8 тисячі осіб.

    Теги: діти ООН Україна уряд біженці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кількість біженців з України вже сягнула 3 мільйонів осіб – ООН