Кількість біженців з України вже сягнула 3 мільйонів осіб – ООН

Основним напрямком виїзду залишається Польща

За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з країни з початку повномасштабної війни, досягла 3 млн осіб. Як повідомляє AFP, про це заявив речник організації Поль Дійон на щоденному брифінгу ООН 15 березня.

З цих 3 млн, приблизно 1,4 млн осіб – діти, та близько 157 тисяч осіб – громадяни інших країн, які проживали в Україні.

З-поміж сусідів України, основним напрямком виїзду залишається Польща – з 24 лютого кордон перетнули майже 1,8 осіб (ймовірно, цифра включає і тих, хто рушив транзитом далі у Європу).

Нагадаємо, біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію». До слова, попередня кількість постраждалих в Україні від російських загарбників становить 18 млн осіб, з яких 6,7 млн є внутрішньо переміщеними особами.

Також британський уряд запустив спеціальний сайт «Дім для України» для тих, хто хоче прийняти біженця. За перші п’ять годин на ньому зареєструвалося 43,8 тисячі осіб.