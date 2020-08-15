Кількість хворих на Covid-19 у Києві збільшується: за добу ще 232 випадки



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За минулу добу Covid-19 виявили в 232 мешканців Києва. 16 з них – діти

На сьогодні в столиці вже 10 392 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу

У Києві на ранок 15 серпня зафіксовано вже 10 392 випадки захворювання на Covid-19, з них за останню добу - 232, зокрема 5 - у медиків. Про це повідомив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

«Вірус, на жаль, не відступає. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу Covid-19 виявили в 232 мешканців Києва. 16 з них – діти. Один випадок - летальний", - повідомив Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 10 392 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. Усього у столиці коронавірус забрав життя 151 людини. Серед нових захворілих, за даними мера Києва, 122 жінки віком від 20 до 89 років, 94 чоловіки віком від 18 до 93 рокiв, 6 дівчат від 3 до 15 років та 10 хлопців від 8 до 17 років.

«Захворіли, зокрема, і 5 медиків», - додав Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували ще 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Також за минулу добу у Києві одужали 57 людей. Усього коронавірус подолали 3 373 мешканці Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі - 40. У Дніпровському – 34. Та в Дарницькому районі – 33 випадки», - відзначив міський голова.

«Київ вже перебуває в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. Обмеження і заборони, пов'язані з цим, за рішенням уряду, почнуть діяти з понеділка, 17 серпня», - нагадав також він.

Нагадаємо, в Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 1847.