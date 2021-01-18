Число хворих на Covid-19 у світі перевищило 95 млн осіб

Найбільше випадків виявлено в США – понад 23,9 мільйона.

Число хворих на коронавірус в світі перевищило 95 млн.

Про це повідомляє Університет Джонса Хопкінса.

Згідно з останніми даними, коронавірус виявили у 95 003 533 чоловік.

Найбільше випадків виявлено в США – понад 23,9 мільйона.

Померло за час пандемії понад 2 млн осіб.

Вперше спалах Covid-19 був виявлений в кінці 2019 року в китайському місті Вухань. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила її пандемією.

Нагадаємо, за позаминулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.

Померли від ускладнень хвороби 116 людей.

Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 27975 (зокрема методом ПЛР – 19548, методом ІФА – 8427)», – йдеться в повідомленні.

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