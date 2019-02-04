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    Кількість жертв пожежі у Москві зросла до шести

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    <p>Горів 7-поверховий житловий будинок на Нікітському бульварі, 12, у Москві</p> - Кількість жертв пожежі у Москві зросла до шести

    Горів 7-поверховий житловий будинок на Нікітському бульварі, 12, у Москві

    Фото: прес-служба ГУ МНС РФ у Москві

    В будівлі обвалилися перекриття між 5 і 6 поверхами

    Пожежа в будинку на Нікітському бульварі в Москві, яка сталася в ніч на 4 лютого, забрала життя шести людей.

    Про це повідомило «Интерфаксу» в понеділок інформоване джерело.

    «На даний момент відомо про шістьох загиблих», - сказав він.

    Раніше було відомо про чотирьох загиблих в результаті пожежі в будинку у Москві. Площа пожежі склала від 750 до 1000 кв. метрів, в будівлі обвалилися перекриття між 5 і 6 поверхами. Пожежу вже загасили.

    Горів 7-поверховий житловий будинок на Нікітському бульварі, 12, у Москві, який був побудований в 1914 році.

    Нагадаємо, пожежу в будинку на Нікітському бульварі в Москві вогнеборцям вдалося локалізувати о 3:49. О 5:10 пожежу було повністю ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів.

    В ході гасіння пожежі вогнеборці вивели 42 людини, 8 з яких - діти.

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