Кількість жертв пожежі у Москві зросла до шести



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Горів 7-поверховий житловий будинок на Нікітському бульварі, 12, у Москві Фото: прес-служба ГУ МНС РФ у Москві

В будівлі обвалилися перекриття між 5 і 6 поверхами

Пожежа в будинку на Нікітському бульварі в Москві, яка сталася в ніч на 4 лютого, забрала життя шести людей.

Про це повідомило «Интерфаксу» в понеділок інформоване джерело.

«На даний момент відомо про шістьох загиблих», - сказав він.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих в результаті пожежі в будинку у Москві. Площа пожежі склала від 750 до 1000 кв. метрів, в будівлі обвалилися перекриття між 5 і 6 поверхами. Пожежу вже загасили.

Горів 7-поверховий житловий будинок на Нікітському бульварі, 12, у Москві, який був побудований в 1914 році.

Нагадаємо, пожежу в будинку на Нікітському бульварі в Москві вогнеборцям вдалося локалізувати о 3:49. О 5:10 пожежу було повністю ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів.

В ході гасіння пожежі вогнеборці вивели 42 людини, 8 з яких - діти.