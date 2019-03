Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб

Серед загиблих є діти

За останніми даними пошуково-рятувальних операцій в штаті Алабама, де в неділю обрушилися стихійні торнадо, кількість жертв від негоди сягнула 22 осіб.

Про це повідомило інформагентство Associated Press із посиланням на службу місцевого шерифа.

«За інформацією шерифа, кількість загиблих наразі сягає 22 осіб через потужний торнадо, який спустошив поселення в Алабамі«, - зауважується в повідомленні.

При цьому, шериф округу Лі Джей Джонс підтвердив, що серед загиблих є діти. Крім того, багато людей отримали поранення.

Шериф допустив, що кількість жертв продовжить зростати через умови, які створила стихія.

Водночас, він зазначив, що правоохоронні й рятувальні служби поки призупиняють пошуки вночі, оскільки умови занадто небезпечні для самих рятувальників через темряву, провали й гори уламків.

Damage at Beauregard in Lee County… video from Courtney Harris. The death toll is up to ten. pic.twitter.com/vBDp2Bg3rQ

This is what Lee Road 100 looks like just outside of Beauregard. Incredible destruction from this #tornado @spann pic.twitter.com/EE91ONjTbm