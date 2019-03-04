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    Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб

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    Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб
    Фото: АР

    Серед загиблих є діти

    За останніми даними пошуково-рятувальних операцій в штаті Алабама, де в неділю обрушилися стихійні торнадо, кількість жертв від негоди сягнула 22 осіб.

    Про це повідомило  інформагентство Associated Press із посиланням на службу місцевого шерифа.

    «За інформацією шерифа, кількість загиблих наразі сягає 22 осіб через потужний торнадо, який спустошив поселення в Алабамі«, - зауважується в повідомленні.

    При цьому, шериф округу Лі Джей Джонс підтвердив, що серед загиблих є діти. Крім того, багато людей отримали поранення.

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    Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб
    Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб
    Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб
    Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб
    Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб
    Кількість жертв від торнадо в Алабамі зросла до 22 осіб
    Фото: АР

    Шериф допустив, що кількість жертв продовжить зростати через умови, які створила стихія.

    Водночас, він зазначив, що правоохоронні й рятувальні служби поки призупиняють пошуки вночі, оскільки умови занадто небезпечні для самих рятувальників через темряву, провали й гори уламків.

    Планується, що пошуково-рятувальна операція відновиться зі сходом сонця.

    Нагадаємо, у неділю ввечері на штат Алабама обрушились кілька потужних торнадо. Найбільше постраждав округ Лі. Стихія руйнувала будинки, ламала лінії електропередачі і з корінням виривали дерева.

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