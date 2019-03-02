Кількість жертв внаслідок обстрілів у Кашмірі зросла до восьми осіб



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Індійський військовий в районі Кашміру Фото: Reuters

Жертвами обстрілів стали військові та цивільні

Кількість жертв внаслідок обстрілів між збройними силами Індії та Пакистану у спірній провінції Кашмір зросла до 8 осіб.

Обстріли ведуться з артилерії та стрілецької зброї.

Так, за даними пакистанської сторони, в результаті обстрілів з боку Індії загинули п'ятеро осіб, один з них — цивільний. Ще двоє отримали поранення.

В свою чергу, армія Індії заявила про напади пакистанських військових на їхні блокпости. В Індії повідомили про загибель трьох цивільних у районі лінії контролю, що розділяє Кашмір на індійську і пакистанську частини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про шестеро загиблих внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, 28 лютого у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном у Делі скасували низку авіарейсів – щонайменше 14 українців не змогли вилетіти вчасно. 14 лютого в результаті теракту у контрольованій Індією частині Кашміру загинули щонайменше 40 поліцейських. Делі звинуватив у теракті Ісламабад.

27 лютого Пакистан заявив, що збив два літаки Військово-повітряних сил Індії, які вторглися в повітряний простір країни, і захопив індійського пілота. У Делі заявили, що літак повітряних сил Індії зазнав аварії в Кашмірі – загинули двоє пілотів і цивільний.

Посольство України в Індії закликало громадян України утриматися від подорожей в небезпечні індійські райони Джамму і Кашмір.

Джерело: Deutsche Welle