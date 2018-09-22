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    Кількість жертв внаслідок перекидання парому в Танзанії зросла до 183 людей

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    Внаслідок перекидання парому на сході Африки уже більше 180 загиблих - Кількість жертв внаслідок перекидання парому в Танзанії зросла до 183 людей
    Внаслідок перекидання парому на сході Африки уже більше 180 загиблих

    Трагедія сталася на озері Вікторія

    Унаслідок перекидання порому на озері Вікторія в Танзанії в четвер, 20 вересня, загинуло 183 людини. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на інформацію агентства Reuters.

    «Тіла продовжують спливати біля судна, яке, за попередніми оцінками, перевозило понад 300 осіб, а державний телеканал TBC повідомив, що кількість загиблих людей сягнула 183», - йдеться у повідомленні.

    Водночас ВВС повідомляє, що рятувальникам вдалося витягти живою ще одну людину. Врятований чоловік-інженер опинився в одному з відсіків затонулого порому, в якому утворилася повітряна кишеня, що і дозволило йому вижити. Зазначається, що він перебуває у важкому стані.

    Міністр праці, транспорту та зв'язку Ісак Камвелве заявив, що уряд Танзанії відправив спеціальне обладнання для допомоги в рятувальній операції.

    У суботу, 22 вересня дайвери потрапили всередину затонулого порому після того, як рятувальники почули звідти звуки, що могли свідчити про ознаки життя когось з тих, хто вижив. Однак живих пасажирів порому так і не вдалося знайти.

    Раніше повідомлялося про 170 загиблих в результаті аварії порома MV Nyerere, що перекинувся в четвер за кілька метрів від пристані на острові Укерве - найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії. За словами чиновників, дуже важко встановити точну кількість людей, які перебували на борту. Унаслідок катастрофи вижили лише 40 осіб.

    Влада Танзанії наказала арештувати причетних до інциденту осіб.

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