Кінець світу настав? ООН попереджає про екологічні катастрофи

«Перегрів» планети провокуватиме все частіші екологічні катаклізми, попереджають експерти

Найближче десятиліття варто очікувати погіршення стану довкілля та збільшення кількості катастроф, пише видання «Mail online».

«У звіті «Судного дня» ООН йдеться, що глобальне потепління вже спричиняє екстремальну погоду, і світ нагріється до 1,5° С до 2040 року – на десятиліття раніше прогнозу», – повідомляє видання.

Вчені вирахували, що поступове нагрівання планети на півтора градуси відбудеться з 2030 до 2052 року, але зважаючи на те, що відбувається зараз, відлік часу варто почати від сьогодні й до 2040 року.

У доповіді йшлося про рекордне підвищення температури, масштабні пожежі та повені. Все це розгортається по всьому світу.

«Теплові хвилі стали частішими та інтенсивнішими на більшості сухопутних регіонах. Підвищення рівня моря, що наближається до 2 метрів, до кінця цього століття не можна виключати», – додають автори документу.

Окрім того, Арктика може лишитися без морського льоду вже до 2050 року. А стабільні посухи та пожежі частішають. «Сильні спеки, які траплялися лише раз на 50 років, зараз відбуваються приблизно раз на десятиліття, тоді як на більшості земельних ділянок випадає більше дощів або снігопадів за рік, а сильні посухи трапляються в 1,7 рази частіше», – пише видання.

У чому ж спасіння людства? Експерти вважають, що наш шанс – у зменшенні викидів в атмосферу.

«Скорочення викидів парникових газів може стабілізувати зростання температури», – зазначається в публікації.

Розрахунки та висновки автори документу хочуть оприлюднити на конференції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться у листопаді.

Також стало відомо, як може загрожувати планеті сповілнення течії Гольфстрім.

Тим часом у Греції досі ліквідовують наслідки вогняної стихії в лісах та боряться з пожежами.