Кіпр починає боротьбу з відмиванням грошей, - Handelsblatt



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Найближчим часом Центробанк посилить і регулюючі механізми

Центральний банк Кіпру 14 червня направив комерційним банкам інформаційний лист, згідно з яким фінансові установи в майбутньому не повинні мати ділові відносини з фіктивними компаніями і припинити вже існуючі

Острівна держава бере на приціл фірми-одноденки багатих росіян і українців. Найбільше тиск відчувається з боку США, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Довгий час Кіпр вважався притулком для бізнесменів з країн колишнього СРСР, які хотіли заховати тут свої гроші від податкових органів. У реєстрі Республіки Кіпр, населення якої не нараховує і 860 тис. осіб, зареєстровано близько 300 тис. компаній. За скількома з них ховаються російські власники, ніхто не знає - саме ця таємничість робить Кіпр таким привабливим для бізнесменів, охочих зберегти анонімність.

Однак тепер все змінюється. Центральний банк Кіпру 14 червня направив комерційним банкам інформаційний лист, згідно з яким фінансові установи в майбутньому не повинні мати ділові відносини з фіктивними компаніями і припинити вже існуючі. За очікуваннями інсайдерів, найближчим часом Центробанк відповідним чином посилить і регулюючі механізми. Це покладе край орієнтовно 40 тис. фірм-одноденок на Кіпрі, йдеться в статті.

При цьому зміни відбуваються не завдяки тиску з боку ЄС, а скоріше внаслідок втручання США. Зокрема, повідомляється, що Маршалл Біллінгслі, заступник міністра фінансів США з боротьби з фінансуванням тероризму під час свого візиту на Кіпр цієї весни чинив сильний тиск на кіпрський уряд, закликаючи його покласти край сумнівним фінансовим операціям російських олігархів на острові.

За оцінкою інсайдерів, громадянам Росії, України та інших країн колишнього СРСР належать на Кіпрі близько 100 тис. фірм. Багато з них здійснюють законну діяльність, інші були створені спеціально для ухилення від сплати податків і відмивання «брудних» грошей, говориться в статті.

До цього дня Кіпр привертав увагу не тільки своїм непрозорим реєстром фірм і дотриманням банками конфіденційності. Той, хто інвестує в нерухомість Кіпру мінімум 2 млн євро, може навіть отримати паспорт цієї острівної держави і стати громадянином ЄС. За один тільки минулий рік Кіпр роздав 1013 таких «золотих паспортів» інвесторам та їхнім родинам - перш за все з Росії, підкреслює автор публікації.