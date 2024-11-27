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Німецький автопром не може продати нові машини – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німецький автопром не може продати нові машини – Bild
Сотні авто у Німеччині залишились без покупців
фото: Bild

Тисячі нових машин накопичились у Німеччині, і їх ніхто не хоче купувати

Німецькі автовиробники зіткнулися з масштабною кризою – нові машини ніхто не купує. На логістичному майданчику CAT Automobillogistik в Ессені зібралося близько 6 тис. нових авто, включаючи дорогі моделі Volkswagen та Audi, а також електрокари мінімум на 300 млн євро. Машини стоють понад пів року, а деякі навіть понад рік, кажуть співробітники. Про це пише газета Bild.

«Я ніколи раніше не стикався з чимось подібним, хоча працюю тут уже понад десять років. Автомобілі тільки привозять, але майже ніхто на них не їде», – сказав Bild один із працівників. За його словами, причиною кризи є високі ціни на авто та проблеми з інфраструктурою для електрокарів.

«Люди не готові платити такі гроші за електроавтомобіль, а розвиток зарядних станцій та обмежена дальність поїздки відлякують покупців», – зазначив співробітник логістичного майданчика.

Експерти підтверджують, що попит на нові автомобілі у ФРН продовжує знижуватися.

Низькі продажі негативно позначаються на автовиробниках. Компанії, наприклад Ford, змушені запроваджувати скорочений робочий день та звільняти співробітників. Однак падіння попиту може бути на руку покупцям, оскільки виробники починають пропонувати великі знижки, щоб збути товар, що залежався.

До кінця року автовиробники спробують покращити показники продажів, що призведе до ще більших знижок, вважає автоексперт Франк Швопе. Однак, незважаючи на це, криза продовжує поглиблюватися, а знайти довгострокові рішення в умовах попиту, що падає, стає все складніше, зазначає він.

Нагадаємо, виробник автомобілів Ford скоротить до 4 тис. робочих місць у Європі. Американський концерн говорить про надто жорсткі екостандарти ЄС та складнощі переходу до електрокарів. 

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Теги: автопром Німеччина гроші машини криза автомобіль

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