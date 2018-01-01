Кір скосив уже 38 працівників підприємства на Львівщині
- Сьогодні, 06:14
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На заводі компанії Fujikura у Львівській області працює більше ніж 1 тис. осіб
Спалах кору на ТзОВ «Фуджікура Аутомотів Україна Львів», яке розміщене в с. Підрясне Яворівського району, продовжується.
Станом на 3 січня захворіло 38 осіб, 12 осіб виписано.
Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.
«Під час поширення спалаху постраждало 26 мешканців Львова, два – Яворівського, один – Пустомитівського, чотири – Миколаївського, два Жовківського, один Старосамбірського, один Дрогобицького районів Львівської області та один мешканець Хмельницької області», – сказано у повідомленні.
Кількість хворих найближчим часом може збільшитися, оскільки на підприємстві працює багато людей.
На заводі компанії Fujikura у Львівській області працює більше ніж 1 тис. осіб.
Нагадаємо, діти, які не щеплені від кору, не зможуть відвідувати школи і дитячі садки в Одесі.
Зазначається, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Одесі залишається складною, тому було прийнято рішення створити при департаменті охорони здоров'я Одеської міськради оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширенням кору та інших інфекційних захворювань.