Кирило зібрав Синод через визнання Української церкви, погрожує кінцем «православної єдності»



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Синод РПЦ обговорить на засіданні в четвер рішення Елладської православної церкви про визнання за патріархом Константинопольським Варфоломієм права на надання автокефалії ПЦУ

Патріарх Московський Кирило заявив, що визнання Православної церкви України «може зруйнувати всеправославну єдність».

Про це він сказав перед засіданням Священного синоду Російської православної церкви в четвер, 17 жовтня.

«Тема (дій Константинопольського патріархату та інших церков, пов'язаних з визнанням ПЦУ – ред.) зачіпає саму суть міжцерковних відносин, і негативний розвиток цієї теми може зруйнувати всеправославну єдність. Тому з повною відповідальністю за збереження всеправославної єдності і з повною відповідальністю перед нашими віруючими людьми, перед нашим духовенством, єпископатом, ми повинні будемо сьогодні прийняти рішення з тих питань, про які я сказав», - заявив Кирило, якого цитує пресслужба РПЦ.

Раніше заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов повідомив, що Священний синод РПЦ обговорить на засіданні в четвер рішення Елладської православної церкви про визнання за патріархом Константинопольським Варфоломієм права на надання автокефалії ПЦУ.

Нагадаємо, під час засідання священного синоду Грецької церкви 12 жовтня було визнано самостійність Православної церкви України.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.