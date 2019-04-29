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    Військові РФ та Ірану проведуть навчання поблизу Перської затоки

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    Іранські військові готуються до навчань&nbsp; - Військові РФ та Ірану проведуть навчання поблизу Перської затоки
    Іранські військові готуються до навчань 

    Навчання відбудуться в найближчі місяці

    Іран та Російська Федерація (РФ) планують провести військово-морські навчання в районі Перської затоки. Про це повідомляє IRNA.

    За словами командуючого Військово-морських сил Ірану контр-адмірала Хасейна Ханзаді, спільні навчання країн відбудуться в найближчі місяці.

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    «Російські кораблі прибудуть в південні іранські порти для участі в навчаннях в найближчі місяці», - повідомив він.

    Зазначається, що військові маневри можуть відбутися в районі Ормузської протоки, яка розділяє Перську та Оманську затоки. Через цю затоку транспортується до 30% нафти з регіону.

    До слова, раніше керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив у травні минулого року про рішення вийти зі Спільного всеосяжного плану дій із врегулювання іранської ядерної проблеми і відновлення дії односторонніх санкцій щодо Ірану. 5 листопада 2018 року набули чинності нові санкції США щодо Ірану.

    А в кінці березня США розширили санкційний список проти Ірану, внісши до нього дев'ять фізичних осіб і 14 організацій, які підозрюються у причетності до терористичної діяльності та іранської ядерної програми.

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