Китай частково відмінив заборону на туристичні поїздки до Південної Кореї

Зняті КНР обмеження не стосуються компанії Lotte Group, яка надала землю на розміщення в Південній Кореї американської системи ПРО THAAD

Китайський уряд має намір дозволити туристичним агентствам в Пекіні і Шаньдуні продавати групові тури до Республіки Корея. Однак при цьому даний дозвіл містить застереження – не включати в поїздку відвідування об’єктів чи надання послуг, які пов’язані із конгломератом Lotte Group. Саме це фірма надала землю на розміщення в



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Зняті КНР обмеження не стосуються компанії Lotte Group, яка надала землю на розміщення в Південній Кореї американської системи ПРО THAAD

Китайський уряд має намір дозволити туристичним агентствам в Пекіні і Шаньдуні продавати групові тури до Республіки Корея. Однак при цьому даний дозвіл містить застереження – не включати в поїздку відвідування об’єктів чи надання послуг, які пов’язані із конгломератом Lotte Group. Саме це фірма надала землю на розміщення в Південній Кореї американської системи ПРО THAAD. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

КНР ввела заборони на туристичні поїздки в березня 2017 року на фоні розгортання в Південній Кореї вищезгаданої американської системи ПРО, яка на її думку ставить під загрозу національну безпеку країни. Як наслідок, це рішення призвело до втрат туристичної індустрії Республіки Корея у розмірі 6,5 млрд. доларів.

На даний момент часткове зняття обмежень стосується лише безпосереднього продажу турів в туристичних агентствах. При цьому і на сьогодні заборонені он-лайн продажі, а також чартерні перельоти і круїзні подорожі. Так само є обмеження і щодо включення в туристичні пакети окремих послуг – на приклад Lotte Duty Free. Так само часткове зняття обмежень на продаж туристичних турів не стосуються інших регіонів КНР. Туристичні агентства в решті частини країни лише із часом зможуть продавати тури до Південної Кореї.