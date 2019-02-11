Китай і США розпочинають нові торгові переговори



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В Пекіні насторожено дивляться на окремі сигнали із Вашингтону

Представники США і КНР в понеділок почнуть новий етап переговорів щодо врегулювання всіх протиріч в сфері торгівлі. Про це пише китайське англомовне видання The Global Times.

Делегацію США як і в січні 2019 року очолюватиме заступник Торгового представника Джеффрі Герріш. Після цього 14-15 лютого 2019 року переговори в Пекіні будуть відбуватися на вищому рівні за участю Лю Хе і Стівена Мнучіна разом із Робертом Лайтхайзером.

Аналітики вважають, що рівень залученості представників США і КНР означає можливість досягнення рамкової угоди до 1 березня 2019 року. Китайська сторона вважає, що є фактори, які змушують обидві сторони досягнути угоду. А те, що новий раунд переговорів починається відразу після завершення китайського нового року також дає можливість говорити про серйозну налаштованість сторін. Китайські експерти очікують можливості досягнення покрокової домовленості, яка сприятиме вирішенню всіх структурних протиріч.

Проте в КНР неоднозначно ставляться до низки останніх заяв із боку США. Так Дональд Трамп виключив можливість зустрічі із Сі Цзиньпіном до кінця лютого 2019 року для досягнення остаточної угоди. Окрім того Офіс Торгового представника США минулого тижня розкритикував КНР за недостатнє дотримання норм СОТ. Врешті решт додати невизначеності може і виконавчий указ президента США щодо заборони китайським компаніям Huawei та ZTE брати участь в створенні мереж 5G на території країни.