До Німеччини повернувся лайнер, який через коронавірус пів року був у круїзі



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Вісім пасажирів, які залишалися на судні до кінця рейсу. благополучно зійшли на берег

Під час рейсу судно здійснювало численні відхилення від маршруту через коронавірусну кризу

Круїзний лайнер MV Artania 8 червня прибув до німецького порту Бремерхафен, завершивши шестимісячний зворотний рейс з Австралії. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що під час рейсу судно здійснювало численні відхилення від маршруту через коронавірусну кризу.

«Всі вісім пасажирів, які все ще перебували на борту, мали зійти на берег опівдні за місцевим часом», - йдеться у повідомленні.

Лайнер прибув до Німеччини більш ніж через два місяці після того, як всі інші великі туристичні судна, що перевозили значну кількість пасажирів, вже стояли біля причалів, оскільки круїзна індустрія призупинила рейси в умовах глобальної пандемії.

Корабель, здатний перевозити до 1200 пасажирів, відправився в 140-денний кругосвітній круїз з Гамбурга 21 грудня 2019 року.

У березні у 36 пасажирів виявили коронавірус. Після прибуття судна до Західної Австралії інфіковані були поміщені в карантин в місцевих лікарнях. З того часу три людини, які знаходилися на судні померли - двоє пасажирів у віці 69 років і 71 року, і 42-річний член екіпажу.

Здорові гості Artania залишалися на карантині на судні до їх репатріаційних рейсів в кінці березня. Сотні пасажирів Artania, більшість з яких були німцями, вилетіли із Західної Австралії до Франкфурта, а кілька людей залишилися в лікарні в Австралії.

Вісім пасажирів вирішили повернутися додому через океан, а не літаком. Ці мандрівники згодом фактично отримали статус останніх пасажирів круїзного лайнера в морі.

Подорож до Європи після того, як лайнер залишив Австралію 18 квітня, мала зайняти кілька тижнів, але судну довелося робити зупинки в Південно-Східній Азії, щоб репатріювати багатьох членів екіпажу.

Деякі європейські екіпажі змогли вилетіти додому з Перта до Франкфурта разом з пасажирами. Інша частина команди залишилася на кораблі, а лайнер заходив на Балі і в Манілу, щоб співробітники повернулися додому.

Близько 75 членів екіпажу залишалися на борту до Бремерхафена, щоб забезпечити безперебійну роботу корабля.

За даними Worldometer, станом на ранок 9 червня у світі Covid-19 виявили у 7 199 306 людей, з них 408 734 померли та 3 536 274 одужали.