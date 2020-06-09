Київ та сім областей не готові до послаблення карантину, – МОЗ



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У МОЗ оприлюднили показники для послаблення протиепідемічних заходів

Поки не готові до послаблення карантину Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільска та Чернівецька області

Київ та сім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У столиці, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопольській та Чернівецькій областях занадто високий рівень інцидентності.

Водночас показники завантаженості ліжок для хворих на Covid-19 та охоплення хворих тестуваннями перебувають в межах норми.

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.