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    Китай розкритикував доповідь США щодо виконання Пекіном норм СОТ

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    Китай розкритикував доповідь США щодо виконання Пекіном норм СОТ

    Вашингтон не покладає надій на норми СОТ в діалозі із Пекіном

    Міністерство торгівлі КНР заявило протест на фоні доповіді Офісу торгового представника США щодо виконання китайською стороною норм СОТ. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

    Китайське відомство апелює до того, що доповідь складалася на основі національних норм США, а не СОТ. Як наслідок Вашингтон в доповіді часто апелює до власних національних норм, а не до зобов’язань, які брали на себе в Пекіні під час приєднання до СОТ в 2001 році.

    Також Міністерство торгівлі КНР нагадало у своїй реакції на американську доповідь, що вони підтримують відповідний багатосторонній механізм і виступають проти протекціонізму.

    Раніше Офіс торгового представника США заявив про те, що на їх думку спроби напрацювати нові норми СОТ для протидії меркантилістській політиці КНР не мають жодного сенсу. Замість цього Вашингтон буде покладатися на односторонні кроки в діалозі із Пекіном. 

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