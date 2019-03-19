Китаянка вколола собі фруктовий сік і ледь не померла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка внутрішньовенно ввела собі розчин із 20 видів фруктів

Жителька Китаю ледь не померла після того, як зробила собі ін'єкцію фруктового соку. Вона вважала, що це корисно для здоров'я

Про це пише BBC.

Лікарі зафіксували в 51-річної жінки враження печінки, нирок, серця і легень - її на п'ять днів поклали до реанімації. У розмові з BBC один з працівників лікарні розповів, що пацієнтка внутрішньовенно ввела собі розчин із 20 видів фруктів.

Незабаром після ін'єкції в жінки почався зуд і підвищилася температура. Інцидент стався ще минулого місяця, проте відомо про нього стало тільки зараз.

22 лютого жінку помістили до відділення інтенсивної терапії. Незабаром її перевели до загального, а згодом виписали.

Наразі випадок бурхливо обговорюють у китайських соцмережах - зокрема на сайті Weibo. Тільки під хештегом #OldWomanPutsJuiceIntoVeins оприлюднено понад 11 тисяч публікацій. Чимало користувачів пишуть, що цей випадок - хороша ілюстрація того, як людям бракує базових знань з медицини.

«Судячи з усього, рівень обізнаності людей у питаннях медицини лишається занадто низьким», - написав один з користувачів.