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    Китайський студент шпигував за базою ВПС США у Флориді

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    Китайський студент шпигував за базою ВПС США у Флориді

    На території бази знаходиться система спостереження і розвідки

    Студент із КНР Чжао Цянлі, якому інкримінують зв’язки із Міністерством внутрішньодержавної безпеки КНР, засудили за шпигування за базою ВПС США Key West в штаті Флорида. Про це пише американське видання Washington Free Beacon.

    Цянлі був заарештований в вересні 2018 року, коли він намагався сфотографувати базу і робив аудіо-записи. На території об’єкту Key West знаходяться радіолокаційні станції, які використовуються для розвідки, забезпечення воєнних потреб і для боротьби із наркотрафіком. Окрім того на цій базі в штаті Флорида відбуваються тренування пілотів всіх родів військ щодо ведення повітряних боїв. Чжао Цянлі отримав рік ув’язнення, визнавши свою провину. 

    Раніше КНР неодноразово була помічена в шпигуванні за об’єктами США в Японії, на Алясці і Гуамі. Незвичним у справі Чжао Цянлі є те, що він діяв відповідним чином на замовлення Міністерства внутрішньодержавної безпеки КНР. Зазвичай військовою розвідкою в КНР займається Другий департамент збройних сил чи Міністерство державної безпеки. В рамках свого розслідування ФБР з’ясували, що Чжао Цянлі підтримував зв’язки із китайською розвідкою в США. Сам же підсудний є сином офіцера армії КНР.

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