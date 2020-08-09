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    Кличко показав роботу медиків Центру екстреної медичної допомоги

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    Лікар Євген Гальченко та фельдшер Лілія Грунь з&nbsp;Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 - Кличко показав роботу медиків Центру екстреної медичної допомоги
    Лікар Євген Гальченко та фельдшер Лілія Грунь з Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1
    Фото: klichko.org

    У Києві працюють 158 бригад швидкої допомоги

    Міський голова Києва Віталій Кличко у відеопроекті «Люди нашого міста оприлюднив історію про фельдшера Лілію Грунь та лікаря Євгена Гальченка. 

    «Лілія вже 28 років в медицині, з них – два роки працює на швидкій. Євген у професії вісім років, усі з них – у швидкій допомозі. Вже в 7 ранку вони біля своєї швидкої, готові реагувати на будь-який виклик – інсульт, перелом, лихоманка, підозра на коронавірус. І так уся робоча доба – з ранку і до наступного ранку, часто без перерви на обід», - написав міський голова.

    Він також навів слова медиків, які розповідають, що їх робота нелегка, як фізично, так і морально. Бо часто важлива кожна хвилина, навіть секунда. І права на помилку немає.

    Віталій Кличко зазначив, що в столиці працюють щодня 158 бригад швидкої медичної допомоги і 136 -  щоночі. Та, зокрема, десять спеціальних цілодобових бригад, що працюють з хворими на Covid-19. Це загалом понад 1,5 тисячі медичних працівників – лікарів, фельдшерів, санітарів.  

    медицина
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