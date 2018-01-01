  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мюнхенська конференція: зустріч у «нормандському форматі» перенесли

    Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу
    Українська делегація на Мюнхенські конференції домовлятиметься про новий час зустрічі у «нормандському форматі». Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована Норманді. Домовлятимемося про новий
    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу

    Українська делегація на Мюнхенські конференції домовлятиметься про новий час зустрічі у «нормандському форматі». Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована Норманді. Домовлятимемося про новий час», - повідомив Клімкін.

    «Це пов'язано з логістичними проблемами з німецької сторони. Міністр закордонних справ Німеччини (Зігмар Габріель, – ред.) прилетить в Мюнхен тільки пізно ввечері. Я готовий зустрічатися хоч о третій годині ночі», – сказав Клімкін журналістам у Мюнхені.

    Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

    Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

    Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

    Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

    Читайте також
    Нормандська четвірка Павло Клімкін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ