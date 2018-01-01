Мюнхенська конференція: зустріч у «нормандському форматі» перенесли

Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу

Українська делегація на Мюнхенські конференції домовлятиметься про новий час зустрічі у «нормандському форматі». Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована Норманді. Домовлятимемося про новий



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Павло Клімкін

Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу

Українська делегація на Мюнхенські конференції домовлятиметься про новий час зустрічі у «нормандському форматі». Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована Норманді. Домовлятимемося про новий час», - повідомив Клімкін.

«Це пов'язано з логістичними проблемами з німецької сторони. Міністр закордонних справ Німеччини (Зігмар Габріель, – ред.) прилетить в Мюнхен тільки пізно ввечері. Я готовий зустрічатися хоч о третій годині ночі», – сказав Клімкін журналістам у Мюнхені.

Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.