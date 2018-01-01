У Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки

На конференції обговорять майбутнє Європи

Більше 500 політиків та експертів з усього світу обговорюватимуть загрозу міжнародних конфліктів під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочала у п'ятницю, 16 лютого і триватиме до 18 числа. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Цьогорічну конференцію з безпеки у Мюнхені (Німеччина) відкриватиме міністр оборони Німеччини Урсула фон



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На конференції обговорять майбутнє Європи

Більше 500 політиків та експертів з усього світу обговорюватимуть загрозу міжнародних конфліктів під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочала у п'ятницю, 16 лютого і триватиме до 18 числа. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Цьогорічну конференцію з безпеки у Мюнхені (Німеччина) відкриватиме міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що у ці дні Мюнхенську конференцію з безпеки відвідають президенти та прем'єр-міністри близько 20 країн світу. Головні питання, які обговорюватимуться під час цьогорічної конференції,стосуватимуться майбутнього Європи, трансатлантичних відносин та конфлікту на Близькому Сході.

Повідомляється, що вже домовлено про проведення близько 2000 двосторонніх зустрічей на різному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.