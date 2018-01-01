Порошенко сьогодні виступить на Мюнхенській конференції

Конференція стартує в п'ятницю о 15:00

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого. Програмою передбачено виступ Петра Порошенка, а також його відповіді на запитання. Конференція стартує в п'ятницю о 15:00 (за київським часом). Програма конференції присвячена Європейському Союзу як



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Петро Порошенко

Конференція стартує в п'ятницю о 15:00

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Програмою передбачено виступ Петра Порошенка, а також його відповіді на запитання.

Конференція стартує в п'ятницю о 15:00 (за київським часом).

Програма конференції присвячена Європейському Союзу як глобальному гравцю та його відносинам із Росією та США.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Пізніше це підтвердив голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Джерело: Інтерфакс-Україна