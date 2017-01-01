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    Клімкін і Лавров вперше зустрічаються тет-а-тет

    Раніше міністри зустрічалися лише в рамках «нормандського формату»
    Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та глава МЗС РФ Сергій Лавров проводять свої перші двосторонні переговори на полях засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні. Зустріч відбувається за зачиненими дверима. Раніше міністри зустрічалися у рамках «нормандського формату». Отже, нинішня зустріч - це перші двосторонні
    • Сьогодні, 20:38
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    Сергій Лавров і Павло Клімкін (архівне фото)
    Сергій Лавров і Павло Клімкін (архівне фото)

    Раніше міністри зустрічалися лише в рамках «нормандського формату»

    Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та глава МЗС РФ Сергій Лавров проводять свої перші двосторонні переговори на полях засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні.

    Зустріч відбувається за зачиненими дверима.

    Раніше міністри зустрічалися у рамках «нормандського формату». Отже, нинішня зустріч - це перші двосторонні переговори, що відбуваються не в рамках цього формату.

    Як повідомлялося, раніше сьогодні у Відні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном

    Джерело: Интерфакс

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