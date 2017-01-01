Клімкін і Лавров вперше зустрічаються тет-а-тет
- Сьогодні, 20:38
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Сергій Лавров і Павло Клімкін (архівне фото)
Раніше міністри зустрічалися лише в рамках «нормандського формату»
Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та глава МЗС РФ Сергій Лавров проводять свої перші двосторонні переговори на полях засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні.
Зустріч відбувається за зачиненими дверима.
Раніше міністри зустрічалися у рамках «нормандського формату». Отже, нинішня зустріч - це перші двосторонні переговори, що відбуваються не в рамках цього формату.
Як повідомлялося, раніше сьогодні у Відні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном
Джерело: Интерфакс