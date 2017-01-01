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    Клімкін їде з візитом до Ізраїлю

    Клімкін планує зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху
    26-27 листопада Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі. Про це повідомляє прес-служба українського МЗС. Клімкін планує зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Авігдором Ліберманом, керівництвом МЗС, окремими міністрами, керівництвом і депутатами Кнесету.
    • Вчора, 01:40
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    Клімкін планує зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху

    26-27 листопада Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі.

    Про це повідомляє прес-служба українського МЗС.

    Клімкін планує зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Авігдором Ліберманом, керівництвом МЗС, окремими міністрами, керівництвом і депутатами Кнесету.

    Зазначається, що під час переговорів, зокрема, будуть обговорюватися шляхи практичної взаємодії та активізації співпраці на економічному та інвестиційному напрямках у сфері високих технологій і розвитку стартапів в Україні.

    "Економічна складова частина візиту, крім обговорення конкретних питань із керівництвом Ізраїлю, передбачає відвідування міністром офісів провідних ізраїльських науково-виробничих і стартап-компаній, а також Центру передачі технологій Єврейського Єрусалимського університету", - повідомили в МЗС.

    МЗС Павло Клімкін міністр
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