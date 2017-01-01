Клімкін їде з візитом до Ізраїлю
- Вчора, 01:40
-
Розсилка
Клімкін планує зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху
26-27 листопада Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі.
Про це повідомляє прес-служба українського МЗС.
Клімкін планує зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Авігдором Ліберманом, керівництвом МЗС, окремими міністрами, керівництвом і депутатами Кнесету.
Зазначається, що під час переговорів, зокрема, будуть обговорюватися шляхи практичної взаємодії та активізації співпраці на економічному та інвестиційному напрямках у сфері високих технологій і розвитку стартапів в Україні.
"Економічна складова частина візиту, крім обговорення конкретних питань із керівництвом Ізраїлю, передбачає відвідування міністром офісів провідних ізраїльських науково-виробничих і стартап-компаній, а також Центру передачі технологій Єврейського Єрусалимського університету", - повідомили в МЗС.