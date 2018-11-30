Клімкін: на території РФ перебуває 3,5 млн українців
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На думку міністра, Україні не потрібні дипломатичні стосунки з Росією
Останні 5 років на території країни-агресора - Російської Федерації - перебуває 3,5 млн громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
«Останні 5 років на території країни-агресора перебуває 3,5 млн українців. Ми рахуємо 3,4-3,5. У нас в плані перетину кордону з Росією навіть у 2013 році, до війни було на млн перетинів менше (6,2 млн), ніж в 2017 році», — сказав Клімкін.
На думку міністра, Україні не потрібні дипломатичні стосунки з Росією.
Він повідомив, що провів консультації з деякими країнами щодо представлення України в РФ. Але, на думку партнерів, враховуючи весь масштаб, вони можуть слугувати лише формальним «поштовим ящиком».
«Якщо ми знайдемо опції, тоді ми підемо далі», — додав міністр.
Як повідомлялося, окупанти заарештували всіх полонених українських моряків.