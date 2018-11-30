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    Клімкін: на території РФ перебуває 3,5 млн українців

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    На&nbsp;думку міністра, Україні не&nbsp;потрібні дипломатичні стосунки з&nbsp;Росією - Клімкін: на території РФ перебуває 3,5 млн українців
    На думку міністра, Україні не потрібні дипломатичні стосунки з Росією

    На думку міністра, Україні не потрібні дипломатичні стосунки з Росією

    Останні 5 років на території країни-агресора - Російської Федерації - перебуває 3,5 млн громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

    «Останні 5 років на території країни-агресора перебуває 3,5 млн українців. Ми рахуємо 3,4-3,5. У нас в плані перетину кордону з Росією навіть у 2013 році, до війни було на млн перетинів менше (6,2 млн), ніж в 2017 році», — сказав Клімкін.

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    На думку міністра, Україні не потрібні дипломатичні стосунки з Росією.

    Він повідомив, що провів консультації з деякими країнами щодо представлення України в РФ. Але, на думку партнерів, враховуючи весь масштаб, вони можуть слугувати лише формальним «поштовим ящиком».

    «Якщо ми знайдемо опції, тоді ми підемо далі», — додав міністр.

    Як повідомлялося, окупанти заарештували всіх полонених українських моряків.

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