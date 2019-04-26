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    Клімкін назвав причину звільнення посла в Молдові

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    Іван Гнатишин - Клімкін назвав причину звільнення посла в Молдові
    Іван Гнатишин

    Гнатишин був звільнений 25 квітня

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував звільнення посла України в Молдові Івана Гнатишина.

    Про це він написав у своєму Facebook.

    Клімкін пояснив, що посла звільнили за його власним бажанням, «з огляду на особисті обставини і вік».

    «Мене багато запитують щодо новини про звільнення Івана Гнатишина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Молдові. Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік. Я дуже поважаю і ціную Івана Миколайовича і вдячний йому за професійну роботу!», - написав глава МЗС України.

    Нагадаємо, учора, 25 квітня, президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина.

    Зазначимо, Гнатишин був послом в Молдові з 1996 по 2001 рік, а потім повернувся на цю посаду в липні 2015 го. Крім того, працював послом в Словенії, заступником міністра закордонних справ, представником президента в Чернівецькій області та заступником голови Чернівецького облвиконкому.

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